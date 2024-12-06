كتلة المعارضة تقدم مقترحا ثانيا لعزل الرئيس يون

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قدمت كتلة مكونة من 6 أحزاب معارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، مقترحا ثانيا لعزل الرئيس "يون صوك يول" بعد إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وقدم المقترح 191 نائبا، من الحزب الديمقراطي وحزب إعادة بناء كوريا وحزب الإصلاح وحزب "جين بو" وحزب الدخل الأساسي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى البرلمان في حوالي الساعة 5:28 من مساء أمس الخميس.وتعتزم كتلة المعارضة عرض المقترح في جلسة عامة اليوم الجمعة، قبل طرحه للتصويت غدا السبت.وكانت أحزاب المعارضة قد قدمت في وقت سابق مقترحا لعزل الرئيس في جلسة عامة يوم السبت الماضي، لكن البرلمان فشل في تمرير المقترح لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بثلثيْ عدد الأعضاء البالغ 300، أي 200 صوت، بعد أن قاطع الجلسة 105 من أصل 108 من نواب حزب قوة الشعب الحاكم.وكان نواب الحزب الحاكم الوحيدون الذين أدلوا بأصواتهم في مقترح عزل "يون" هم "آن تشول سو" و"كيم إيه جي" و"كيم سانغ اوك".