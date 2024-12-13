رئيس الحزب الحاكم يأمر لجنة الأخلاقيات بمراجعة مقترح طرد الرئيس يون

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أمر رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" لجنة الأخلاقيات في الحزب بالنظر في مقترح طرد الرئيس "يون صوك يول" من الحزب، بعد أن دافع الرئيس عن مرسوم الأحكام العرفية في خطاب ألقاه صباح أمس الخميس.وفي حديثه للصحفيين أمس، قال "هان" إنه لم يكن يتوقع تلك التصريحات من "يون"، وأكد أنه يعتقد الآن أنه من الواضح أن الرئيس لم يعد بإمكانه الاستمرار في مهامه الرسمية.وقال رئيس الحزب الحاكم إنه يجب وقف الرئيس على الفور من خلال إجراءات العزل، داعيا الحزب إلى تغيير موقفه الرسمي لدعم المقترح الذي تقوده المعارضة خلال جلسة التصويت العامة، التي ستعقد غدا السبت.ويسمح دستور الحزب وقواعده باتخاذ إجراءات تأديبية، مثل الطرد أو التوصية بمغادرة الحزب، بعد موافقة لجنة الأخلاقيات والمجلس الأعلى، إذا أضرّ عضوٌ ما بالحزب أو خالف قواعده، أو خالف القانون.وفي خطابه للشعب صباح أمس، قال "يون" إن مرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر كان حكما سياسيا ودستوريا مدروسا للغاية، مؤكدا أنه اتخذه بصفته رئيسا للبلاد، وتعهد بمواجهة كل ما ينتظره سواءٌ كان ذلك العزل أو التحقيقات الجنائية.