سبعة نواب من الحزب الحاكم يؤيدون عزل الرئيس يون

Photo : YONHAP News

أعرب النائب "جين جونغ أوه" من حزب قوة الشعب الحاكم، وهو عضو في المجلس الأعلى للحزب، عن عزمه على التصويت لصالح المقترح الذي قدمته المعارضة لعزل الرئيس "يون صوك يول" من منصبه.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، قال "جين" إنه قرر التصويت لصالح العزل خلال جلسة التصويت العامة المقررة يوم السبت، لحماية الروح الدستورية والديمقراطية في كوريا.وأضاف النائب "جين"، الذي كان قد قاطع التصويت على العزل يوم السبت الماضي، إنه أدرك أن إعلان "يون" للأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر أضر بالقيم والفلسفة التي يعتز بها هو وحزبه.وتعهد "جين" أيضا ببذل قصارى جهده لمساعدة الحزب الحاكم على تجاوز الأزمة الحالية واستعادة ثقة الشعب.وتحتاج المعارضة إلى 8 أصوات مؤيدة من حزب قوة الشعب لتمرير مقترح العزل في البرلمان.وقد أعلن 6 نواب آخرين من حزب قوة الشعب عن تأييدهم للمقترح، وهم "تشو كيونغ تيه" و"آن تشول سو" و"كيم سانغ اوك" و"كيم إيه جي" و"كيم جيه صوب" و"هان جي إيه".