الولايات المتحدة تُبقي على كوريا الشمالية في قائمتها للدول الراعية للإرهاب

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أبقت الولايات المتحدة على تصنيفها لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس تقريرها السنوي للدول الراعية للإرهاب لعام 2023، والذي أدرج كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا كدول راعية للإرهاب.وقد ظلت كوريا الشمالية ضمن تلك القائمة الأمريكية منذ عام 2017، عندما أعادت الوزارة في ظل إدارة "ترامب" السابقة تصنيفها بعد وفاة الطالب الجامعي الأمريكي "أوتو وارمبير" في أعقاب إطلاق سراحه من الاحتجاز في كوريا الشمالية؛ وبعد اغتيال "كيم جونغ نام"، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا.وأشار التقرير الأخير إلى أنه في عام 2017، توصلت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية قدمت مرارا الدعم لأعمال الإرهاب الدولي في السنوات التسع التي تلت حذف كوريا الشمالية من القائمة.وقال التقرير أيضا إن 4 من أعضاء الجيش الأحمر الياباني، المطلوبين من قبل حكومة طوكيو لمشاركتهم في عملية اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في عام 1970، لا يزالون يحتمون في كوريا الشمالية.وفي إشارة إلى هذه القضية، قالت الوزارة إن كوريا الشمالية فشلت في اتخاذ إجراءات لمعالجة دعمها السابق لأعمال الإرهاب الدولي.