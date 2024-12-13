ترامب يصف مشاركة كوريا الشمالية في الحرب الروسية في أوكرانيا بأنه عامل تعقيد

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" إن جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا أصبحت أكثر تعقيدا بسبب مشاركة كوريا الشمالية، معربا في الوقت نفسه عن نيته إنهاء الحرب قريبا من خلال المفاوضات.وعرض "ترامب" هذا الموقف في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نُشرت أمس الخميس.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتخلى عن أوكرانيا، قال "ترامب" إنه يريد التوصل إلى اتفاق، والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي عدم التخلي عن أوكرانيا.وأضاف "ترامب" أنه عندما تتدخل كوريا الشمالية في الأمر، فهذا عنصر آخر يمثل "عامل تعقيد شديد للغاية".وتباهى "ترامب" بعلاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قائلا إنه يعرف "كيم" وأنه الوحيد الذي تعامل "كيم" معه.