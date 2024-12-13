معدلات تأييد الرئيس يون تسجل أقل مستوياتها عند 11%

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري على 1002 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 11%، بانخفاض قدره 5% عن الأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 85%.يذكر أنه كان قد تم تسجيل أعلى مستوى لمعدلات تأييد الرئيس "يون" في الأسبوعين الأول والثاني من شهر يونيو من عام 2022، عندما بلغت 53%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 75% من المشاركين يدعمون عزل الرئيس "يون"، بينما يعارضه 21% منهم.وقال 71% من المشاركين إن إعلان الأحكام العرفية يعد تمردا، فيما أجاب 23% منهم أنه ليس تمردا.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 24%، بانخفاض نسبته 3% عن الأسبوع الأسبق، فيما ارتفعت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بـ3% لتصل إلى 40%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.1%.