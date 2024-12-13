37.4 % حصة أكبر 10 شركات كورية من إجمالي قيمة الصادرات

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بلغت حصة أكبر عشر شركات في كوريا الجنوبية من إجمالي قيمة الصادرات الكورية خلال الربع الثالث من هذا العام، 37.4%.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات وهيئة الجمارك الكوريتين اليوم الجمعة، بلغت قيمة صادرات أكبر عشر شركات في كوريا الجنوبية 65 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، مما يشكل 37.4% من إجمالي قيمة الصادرات الكورية، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أكبر مائة شركة بلغت 117.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 67.6% من إجمالي قيمة صادرات البلاد، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجل إجمالي قيمة الصادرات الكورية خلال الربع الثالث من هذا العام 173.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 01.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما قيمة الواردات خلال الربع الثالث من هذا العام فبلغت 160 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.