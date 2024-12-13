كوريان إير تستحوذ على آسيانا مقابل 1.04 مليار دولار

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، أمس الخميس عن إتمام استحواذها على شركة "آسيانا" للخطوط الجوية، بعد 4 سنوات وشهر من بدء عملية الاستحواذ.وقامت "كوريان إير" يوم الأربعاء الماضي بدفع 1.5 تريليون وون، أي ما يعادل 1.04 مليار دولار، مقابل شراء حوالي 131.57 مليون سهم من "آسيانا"، وهو ما يمثل 63.88% من إجمالي أسهمها.وفي اليوم التالي، قامت "كوريان إير" بضم شركة "آسيانا" كشركة تابعة لها، وسوف يتم رفع الأسهم التي اشترتها "كوريان إير" من "آسيانا" يوم الثالث من شهر يناير القادم.كما تم ضم شركتي "إير بوسان" و"إير سيول" التابعين لشركة "آسيانا"، كشركتين تابعتين لشركة "كوريان إير".وقد نجحت عملية الاستحواذ بعد حصول "كوريان إير" على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في 14 دولة ومنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأوربي.وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، ستقوم "كوريان إير" بتنويع مساراتها وتحقيق أقصى استفادة من العمليات المدمجة، مع الحفاظ على القوى العاملة الحالية.