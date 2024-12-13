كوريا الجنوبية والصين تعقدان اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة في سيول

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والصين اجتماعات الدورة الـ28 للجنة الاقتصادية المشتركة، اليوم الجمعة في سيول، حيث تمت مناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك سلاسل التوريد المستقرة، وسبل زيادة التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.واتفق الجانبان على مضاعفة الجهود لضمان استمرار التعاون متبادل المنفعة، كما أكدا مجددا على أهمية إدارة سلاسل التوريد بشكل مستقر، واتفقا على التواصل الوثيق عبر قنوات التشاور الاقتصادي، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية المشتركة.واتفق الجانبان في الرأي أيضا على أهمية بذل جهود مشتركة لخلق بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ من أجل توسيع حجم الاستثمارات المتبادلة.وأعربت نائبة وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كانغ إين سون" عن أملها في تنشيط التعاون بين سيول وبكين بشأن تبادل المحتويات الثقافية وحقوق الملكية الفكرية.كما أعربت عن أملها في أن يسهم قرار الحكومة الصينية الأخير بإعفاء المواطنين الكوريين من تأشيرة الدخول لفترة محدودة، في زيادة تبادل الزيارات الشخصية، مما سيؤدى إلى تقوية التعاون الاقتصادي في المستقبل.ومن جانبه، طلب نائب وزير التجارة الصيني "لي فاي" من الجانب الكوري إيلاء الاهتمام بزيادة التعاون الاقتصادي بين محافظات البلدين.وقد تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية والصين فور إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.