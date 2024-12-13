الرئيس يون أمر باعتقال بعض السياسيين بعد إعلان الأحكام العرفية

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تبين أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" كان قد أمر المفوض السابق لوكالة الشرطة الوطنية باعتقال بعض من السياسيين فور إعلان الأحكام العرفية، بمن في ذلك قاضي المحكمة الابتدائية الذي كان مسؤولا عن محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وقال محامي المفوض السابق لوكالة الشرطة الوطنية "تشو جي هو" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن "تشو" زعم ذلك خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق التحقيقات الخاص بالشرطة.وأضاف المحامي نقلا عن "تشو" أن قائد مكافحة التجسس "يوه إين هيونغ" قد أمر "تشو" بالتأكد من المعلومات عن مواقع وجود 15 شخصا من السياسيين، بمن في ذلك القاضي الذي أصدر حكما بتبرئة رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، ورئيس المحكمة العليا السابق، ورئيس الحزب المعارض الرئيسي، ورئيس البرلمان، ورئيس حزب قوة الشعب الحاكم.ومن جانبه، نفى مسؤول في فريق التحقيقات الخاص بالشرطة صحة تصريحات محامي "تشو"، مشيرا إلى أن شهادة "تشو" لم تتضمن ما صرح به المحامي.