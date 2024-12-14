البرلمان الكوري يصدق على مقترح عزل الرئيس يون

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قرر البرلمان الكوري الجنوبي عزل الرئيس "يون صوك يول" من منصبه بعد 11 يوما من قراره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.وفي جلسة عامة للبرلمان الكوري اليوم السبت، صوّت 204 نوّاب من أصل 300 نائب حضروا الجلسة، لصالح مقترح عزل الرئيس، بينما عارضه 85 نائبا، وامتنع ثلاثة عن التصويت، وتم إبطال ثمانية أصوات.وكان هذا هو التصويت هو الثاني على مقترح العزل في غضون أسبوع، بعد فشل الأول في تحقيق النصاب القانوني المطلوب، حيث التزم جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم حينذاك، باستثناء ثلاثة فقط، بقرار الحزب بمقاطعة التصويت. لكن نواب الحزب الحاكم شاركوا في التصويت اليوم السبت، وأدلوا بأصوات كافية لجعل العدد الإجمالي للأصوات أعلى من النصاب القانوني البالغ 200 صوت من أجل تمرير مقترح العزل.ويعتبر هذا التصويت سقوطا دراماتيكيا للحزب المحافظ، الذي كان قد تم أيضا من قبل عزل رئيسته السابقة "باك كون هيه" بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة.وسوف يخضع يون بدءا من الآن للمحاكمة لدى المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كانت ستعيد تعيينه في منصبه أو تجرده من الرئاسة.