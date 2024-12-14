رئيس البرلمان الكوري يشيد بموقف الشعب في دعمه وشجاعته وتفانيه للديمقراطية

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قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "او وان شيك" إن دعم الشعب وشجاعته وتفانيه من أجل الديمقراطية هو الذي أدى إلى تصديق البرلمان على مقترح عزل الرئيس "يون صوك يول".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان بعد التصديق على مقترح عزل الرئيس الذي قادته المعارضة، في تصويت كامل اليوم السبت، حيث أوضح أن القرار الآن صار في يد المحكمة الدستورية حول ما إذا كانت ستؤيد تصديق البرلمان على عزل الرئيس أم لا، وفقا للإجراءات الدستورية.وتعهد "او" بتسريع عملية شغل ثلاثة مقاعد شاغرة في هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة مقاعد، وقال إن البرلمان يعتزم التعاون مع الحكومة لتحقيق الاستقرار في الرفاهة الاقتصادية للجمهور وتخفيف القلق في الداخل والخارج بشأن الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية والدفاعية.وحث رئيس البرلمان المسؤولين العموميين على الاستمرار في أداء واجباتهم، وبذل كل جهد لاستعادة المكانة الائتمانية الدولية لكوريا والرفاهة الاقتصادية لشعبها.وقدم رئيس البرلمان الشكر للشعب الكوري، مؤكدا على أن مستقبل كوريا والأمل في هذا المستقبل يكمن في الشعب.