المعارضة تصف قرار البرلمان بعزل الرئيس يون بأنه انتصار للديمقراطية

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وصف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تصديق البرلمان اليوم على مقترح عزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية، بأنه "انتصار للشعب الكوري الجنوبي وللديمقراطية".جاء ذلك في بيان صدر بعد تصديق البرلمان على مقترح عزل الرئيس في جلسة عامة اليوم السبت، حيث قال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "باك تشان ديه" إن الديمقراطية سادت بفضل الشعب الذي صرخ لحماية الديمقراطية والحكم الدستوري أمام البرلمان.وأكد أن الأزمة الناجمة عما أسماه "تمرد الثالث من ديسمبر" لم تنته بعد، داعيا إلى إجراء تحقيقات شاملة ومعاقبة الرئيس والآخرين الذين يُزعم أنهم لعبوا أدوارا في تلك الأزمة.وتعهد "باك" ببذل جهود شاملة لإطلاق تحقيقات خاصة وضمان تأييد المحكمة الدستورية لعزل الرئيس. ودعا المحكمة الدستورية إلى المضي قدما بسرعة في التصديق على قرار العزل بما يتماشى مع الدستور.ووعد "باك" الشعب الكوري الجنوبي بأن حزبه سوف يعمل على تخفيف المخاوف العامة وحل الصعوبات التي يواجهها الشعب في حياته اليومية، مع منحه الأمل في المستقبل.