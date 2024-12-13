الرئيس يون يقول إنه لن يستسلم أمام قرار البرلمان بعزله

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وجه الرئيس الكوري "يون صوك يول" كلمة إلى الشعب في أعقاب قرار البرلمان بعزله مساء اليوم السبت، أكد فيها على أنه لن يستسلم أبدا.وفي بيان أصدره المكتب الرئاسي الكوري بعنوان "كلمة إلى الشعب"، قال الرئيس يون إنه يتوقف الآن للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التي سار فيها مع الشعب خلال العامين ونصف الماضيين يجب أن تستمر ولن تتوقف.وأضاف الرئيس يون أنه سيحمل في قلبه جميع الانتقادات والتشجيع والدعم، وسيبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على الوطن حتى آخر لحظة.ووجه الرئيس يون كلمة إلى مسؤولي الحكومة قائلا إنه على الرغم من صعوبة وقسوة هذه الأوقات، إلا أنه يتوجب عليهم البقاء ثابتين في مواقعهم وأداء واجباتهم على أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود حول نائب الرئيس لتأمين سلامة المواطنين وسعادتهم.كما وجه الرئيس يون رسالة إلى الساسة قائلا إنه يجب عليهم الانتقال من سياسات التهور والصراع إلى سياسة الحوار والتفاهم، كما يتوجب تحسين الثقافة السياسية والنظام السياسي من خلال بذل الاهتمام والجهد.واختتم الرئيس يون كلمته بالقول إنه يؤمن بقدرة الشعب، ودعا الشعب إلى توحيد القوى من أجل حرية وديمقراطية كوريا الجنوبية وازدهارها.