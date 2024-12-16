الرئيس الكوري بالوكالة يتحدث هاتفيا مع بايدن بعد التصويت على عزل يون

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تحدث الرئيس الكوري بالوكالة "هان دوك سو" عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الأحد، حيث تعهد ببذل الجهود للحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره.وجاءت هذه المكالمة الهاتفية بعد أن أقر البرلمان يوم السبت اقتراحا بعزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وخلال المحادثات الهاتفية، قال هان إن إدارة شؤون الدولة ستتم وفقا للدستور والقانون بشكل صارم، وأن الحكومة ستنفذ سياساتها الخارجية والأمنية دون أي اضطرابات.وناقش هان مع بايدن الوضع الداخلي بعد التصويت على عزل يون، وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقضية النووية لكوريا الشمالية، وشدد هان على الحاجة إلى تعزيز موقف الدفاع المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في مواجهة التهديدات المتزايدة من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتعاون المتعمق بين كوريا الشمالية وروسيا.وردا على ذلك، أعرب بايدن عن ثقته في ديمقراطية كوريا الجنوبية، وأكد على قوة ومتانة التحالف بين البلدين، وتعهد بالعمل مع سيول لتطوير وتعزيز هذا التحالف، وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.