الحزب الحاكم ينهار بعد التصويت على عزل يون

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انهارت قيادة حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية بعد أن أقر البرلمان اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة يوم 3 ديسمبر.وبعد التصويت الذي أجري أول من أمس السبت، أعرب خمسة أعضاء في المجلس الأعلى لحزب قوة الشعب، وهم: "كيم مين جون"، و"إين يو هان"، و"جانغ دونغ هيوك"، و"جين جونغ أوه"، و"كيم جيه وان"، عن نيتهم الاستقالة تحملا للمسؤولية عن إقرار القانون في البرلمان.وينص دستور الحزب على أنه إذا استقال أربعة على الأقل من أعضاء المجلس، يتم حل القيادة، وبالتالي يحتاج الحزب إلى تشكيل نظام لجنة الاستجابة للطوارئ.ومع ذلك، لم يعرب رئيس الحزب "هان دونغ هون" حتى الآن عن نيته التنحي عن منصبه.وإذا رفض هان الاستقالة، فسوف يشهد الحزب مواجهة داخلية شرسة بين النواب الداعمين لهان والنواب الداعمين للرئيس يون.