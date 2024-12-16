وزير الخارجية الكوري يتعهد باستعدادات شاملة قبل بدء رئاسة ترامب

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" إن الحكومة ستتخذ استعدادات شاملة للتعامل مع التغييرات المحتملة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة "دونالد ترامب"، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير القادم.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأحد، بعد يوم من موافقة البرلمان على اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول"، حيث قال أيضا إنه بناء على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، ستنشئ الحكومة الكورية موقفا جاهزا شاملا ضد تهديدات واستفزازات كوريا الشمالية.وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة ستراجع وتعزز علاقاتها التعاونية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الكبرى، كما ستعمل على تأمين الثقة والدعم بسرعة لنظام الرئيس بالوكالة.وتعهد تشو ببذل جهود نشطة للحفاظ على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والعلاقات الودية مع اليابان، فضلا عن زخم التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وتعهد كذلك بتعزيز التحركات الدبلوماسية لضمان عدم تأثير الوضع الحالي على الشركات الكورية الجنوبية، بالتعاون مع الشركات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.