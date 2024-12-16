قضاة المحكمة الدستورية يعقدون أول جلسة في قضية عزل الرئيس يون

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سيعقد قضاة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة ضمن قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يعقد رئيس المحكمة بالإنابة "مون هيونغ بيه" اجتماعا لقضاة المحكمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم لتحديد جدول جلسة الاستماع التحضيرية وإجراءات فحص الأدلة.ومن المرجح أن تختار المحكمة خلال جلستها القاضي الذي سيرأسها وتعين قاضيين للإشراف على التحقيق في الأدلة، كما ستناقش كيفية إنشاء فريق عمل يضم باحثين دستوريين لمراجعة المبادئ القانونية.ومن المعتاد عدم الكشف عن القاضي الذي سيرأس الجلسة، لكن المحكمة كشفت عن مثل تلك المعلومات في أثناء قضية عزل الرئيسة السابقة "باك كون هيه" في عام 2016، في ضوء خطورة القضية، بعد الاجتماع الأول للقضاة.وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات التحضيرية، ستعقد المحكمة الدستورية جلسة للبت في قرار البرلمان الذي أقر اقتراح العزل، وشرعيته.