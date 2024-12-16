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السياسية

النيابة العامة تقول إن يون رفض الاستدعاء في تحقيقات الأحكام العرفية

Write: 2024-12-16 10:39:51

النيابة العامة تقول إن يون رفض الاستدعاء في تحقيقات الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

قالت النيابة العامة إن الرئيس "يون صوك يول" لم يمتثل لاستدعائها في التحقيقات ذات الصلة بقضية فرض الأحكام العرفية.
وفي تصريحات أدلى بها أمس الأحد، قال فريق النيابة العامة الذي يحقق في محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي لطلب حضوره في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية للاستجواب في الساعة 10 من صباح الأحد، لكن يون لم يحضر.
وقد أبلغ جانب يون المدعين العامين أن يون لا يمكنه الحضور للاستجواب لأنه لم يستأجر ممثليه القانونيين بعد.
وتخطط النيابة العامة لإرسال استدعاءها الثاني إلى يون اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال إذا استمر يون في رفض الاستدعاء دون سبب وجيه.
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