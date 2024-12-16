النيابة تطلب إصدار مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لقائد الأحكام العرفية

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طلبت النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لرئيس أركان الجيش الكوري "باك آن سو"، الذي شغل منصب قائد الأحكام العرفية عندما أعلن الرئيس "يون صوك يول" فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وقال فريق النيابة العامة الخاص الذي يحقق في قضية فرض الأحكام العرفية، أمس الأحد، إنه قدم الطلب إلى قيادة الجيش الإقليمية المركزية ضد "باك" بتهمة لعب دور مهم في التمرد وإساءة استخدام السلطة.وبعد وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية، أصدر "باك" مرسوما عسكريا يحظر جميع الأنشطة السياسية. كما يُزعم أن "باك" نقل المرسوم إلى "تشو جي هو" رئيس وكالة الشرطة الوطنية الكورية آنذاك وأمره بتطويق البرلمان.وبالإضافة إلى ذلك، يُتهم باك بأنه شارك في إعداد تشكيل قيادة الأحكام العرفية حتى بعد أن أصدر البرلمان قرارا بإنهاء الأحكام العرفية.