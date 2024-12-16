وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتحدث عن التصويت على عزل يون

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أوردت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تقارير حول موافقة البرلمان الكوري الجنوبي على اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول"، اليوم الاثنين، بعد يومين من إقراره.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن مقترح عزل يون حصل على تصديق البرلمان يوم السبت.وأضاف التقرير أن البرلمان الكوري الجنوبي صوّت لصالح المقترح الذي قدم للمرة الثانية، موضحا أن المقترح الأول تم إلغاؤه بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم عملية التصويت.ووصفت الوكالة تصريحات يون المتحدية التي بثت على التلفزيون يوم الخميس الماضي بأنها "بيان مشوب بالأكاذيب والعناد"، وقالت إن البيان أثار رفضا واستياء أقوى من جانب الدائرة السياسية والجمهور.وأشار التقرير إلى أن التحقيقات جارية مع يون الذي قاد التمرد، وشركائه، حيث تم اعتقال أو إيقاف كبار المسؤولين في القطاعين الدفاعي والسياسي.ونُشرت نفس المقالة أيضا في صحيفة "رودونغ شينمون" اليومية، التي تستهدف عامة الناس في كوريا الشمالية.