المخابرات الأوكرانية تكشف عن خسائر في صفوف القوات الروسية الكورية الشمالية المشتركة

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أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية ول من أمس السبت عن حدوث خسائر تكبدتها القوات الروسية الكورية الشمالية المشتركة في عمليات هجومية داخل مقاطعة كورسك الروسية.وأكدت المخابرات أن القوات المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية تعرضت لأول خسائر بشرية ومادية بعد استهداف ناجح من قبل قوات الأمن والدفاع الأوكرانية.وعلى وجه الخصوص، استهدفت أوكرانيا مواقع تابعة للجنود الكوريين الشماليين باستخدام طائرات مسيرة، ما أسفر عن خسائر مباشرة في صفوفهم.وبحسب التقديرات الأولية، بلغت خسائر القوات المختلطة الروسية الكورية الشمالية حوالي 200 جندي حتى يوم السبت.وأشارت المخابرات الأوكرانية إلى أن مشكلة الحاجز اللغوي بين الجنود الروس والكوريين الشماليين تعيق التنسيق وإدارة العمليات المشتركة.ونتيجة لهذه المشكلة، فتحت القوات الكورية الشمالية النار بالخطأ على مركبات تابعة لما يسمى بكتيبة "أحمد" الروسية، مما أسفر عن مقتل 8 جنود روس.الجدير بالذكر أن حوالي 11 ألف جندي من القوات الكورية الشمالية موجودون حاليا على الأراضي الروسية.