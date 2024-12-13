رئيس حزب قوة الشعب الحاكم يستقيل من منصبه

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أعلن رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" الاستقالة من منصبه وسط الصراعات المتفاقمة داخل الحزب بعد أن أقر البرلمان مقترح عزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر.وقال "هان" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البرلمان إنه أصبح من المستحيل بالنسبة له أن يمارس مهامه بشكل عادي كرئيس للحزب الحاكم بسبب استقالة أعضاء المجلس الأعلى.وجاء تنحى "هان" بعد 146 يوما من انتخابه رئيسا للحزب الحاكم يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي.وقدم "هان" اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب قضية الأحكام العرفية، خاصة أنصار الحزب الحاكم.وأضاف أنه بذل أقصى جهوده لإيجاد أفضل طريقة للبلاد بدلا من عزل الرئيس، لكنه لم يتمكن من ذلك.وفيما يتعلق بتمسكه بموقف مؤيد لعزل الرئيس "يون"، قال "هان" إنه يشعر بالأسف بشأن أنصار الحزب الحاكم، لكنه أكد أنه ليس نادما على ذلك.