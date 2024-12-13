فريق التحقيقات يطلب من الرئيس يون الحضور للاستجواب يوم الأربعاء

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أرسل فريق التحقيقات المشترك الذي يجري تحقيقات في محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، طلبا إلى الرئيس "يون" ليحضر من أجل الاستجواب يوم الأربعاء القادم.وقام فريق التحقيقات المشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بتسليم ذلك الطلب للرئيس"يون"، اليوم الاثنين.وينص الطلب على اتهام فريق التحقيقات المشترك للرئيس "يون" بأنه "زعيم للتمرد".وقال فريق التحقيقات الخاص التابع لوكالة الشرطة الوطنية إنه قام بتحويل التحقيق المتعلق بالرئيس "يون" إلى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين من أجل إجراء تحقيقات سريعة وفعالة.كما حوّل الفريق التحقيقات ذات الصلة بوزير الدفاع السابق، ووزيرالإدارة العامة والأمن السابق، وقائد الجيش، وقائد قوات مكافحة التجسس إلى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين.وبهذا سيكون مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين هو الجهة المسؤولة عن التحقيق مع الرئيس "يون"، بما في ذلك تقديم طلب للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال للرئيس.