صادرات كوريا الجنوبية من الطائرات المسيرة تصل إلى 23.2 مليار وون

قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن قيمة صادرات البلاد من الطائرات المسيرة بلغت 23.2 مليار وون هذا العام، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالعام الماضي.وأضافت الوزارة أن مناطق تصدير الطائرات المسيرة توسعت لتشمل كلا من كازاخستان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوربية.وأشارت الوزارة إلى زيادة حجم صادرات الطائرات المسيرة ذات الأغراض الخاصة، مثل المسيرات الخاصة بقياس الأراضي، والعروض الضوئية، بالإضافة إلى أجهزة التحكم وخدمات مراقبة المرافق.وأكدت أن الحكومة ستقدم دعما للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة المنتجة للطائرات المسيرة من أجل زيادة حجم صادراتها.