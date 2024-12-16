المحكمة الدستورية تعقد أول اجتماع تمهيدي في قضية عزل الرئيس يون يوم الجمعة

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بدأت المحكمة الدستورية إجراءات البت في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، بما في ذلك تعيين رئيس للمحكمة.وقال مدير عام المكتب الإعلامي للمحكمة الدستورية "لي جين" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن المحكمة حددت الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة القادم لعقد أول اجتماع تمهيدي في قضية عزل "يون".وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من عقد قضاة المحكمة الستة اجتماعا لمناقشة الجداول الزمنية للإجراءات ذات الصلة.كما قررت المحكمة أيضا إنشاء فريق عمل من القضاة وتكليفهم بإعداد تقارير عن القضية، بهدف إعطاء أولوية قصوى للبت في دستورية قرار البرلمان بعزل الرئيس "يون".ومن ناحية أخرى، لم تفصح المحكمة عن القاضي الذي تم تعيينه ليكون رئيسا للمحكمة.