كي بي إس تستضيف عرض العد التنازلي للعام الجديد في ميونغ دونغ

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ستستضيف هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" عرض العد التنازلي للعام الجديد في ليلة 31 ديسمبر حتى الساعات الأولى من صباح 1 يناير، والذي يتضمن عروضا لنجوم الكيبوب.وسوف يضم عرض "العد التنازلي للعام الجديد 2025" على المسرح الخارجي أمام متجر "شين سيه غيه" في منطقة "ميونغ دونغ" في سيول، مجموعة من فناني الكيبوب، كما سيتبع العدَ التنازلي عرضٌ للألعاب النارية.وقالت كي بي إس إنها تخطط لإعداد العرض للمساعدة في ترسيخ السمعة العالمية لساحة ميونغ دونغ في سيول كوجهة جذب سياحي رئيسية على قدم المساواة مع "تايمز سكوير" في نيويورك.وسوف يتم قبول طلبات حضور العرض من خلال موقع كي بي إس على الإنترنت، بينما سيتم بث البرنامج على قناة كي بي إس 2، وكي بي إس كيبوب، وقناة كي بي إس إنتر على يوتيوب بدءا من الساعة 11 من مساء 31 ديسمبر.