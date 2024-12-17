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الرياضة

سون هُنغ مين يتصدر تصنيف نجوم الرياضة السنوي للعام الثامن

Write: 2024-12-17 10:16:40

سون هُنغ مين يتصدر تصنيف نجوم الرياضة السنوي للعام الثامن

Photo : YONHAP News

تم اختيار مهاجم فريق "توتنهام هوتسبير" وكابتن المنتخب الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين"، كأفضل نجم رياضي في كوريا، في الاستطلاع السنوي للعام الثامن على التوالي هذا العام.
ووفقا لاستطلاع "غالوب كوريا" الذي شمل ألفا و741 شخصا تزيد أعمارهم عن 13 عاما على مستوى البلاد، في الفترة بين 22 و25 نوفمبر، اختار 70.7% من المشاركين، الذين سُمح لهم بتسمية ما يصل إلى اثنين من الرياضيين، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 32 عاما.
وقد سجل سون، وهو أحد الفائزين بالحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنغليزي الممتاز، أهدافا مزدوجة الرقم لمدة ثمانية مواسم متتالية منذ موسم 2016 -2017.
وفي المركز الثاني في الاستطلاع السنوي جاء زميله في المنتخب الوطني "لي كانغ إين" لاعب فريق "باريس سان جيرمان"، الذي حصل على 12.7% من الأصوات.
أما بقية قائمة العشرة الأوائل فقد ضمت في الغالب الفائزين بالميداليات من أولمبياد باريس هذا العام.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2%.


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