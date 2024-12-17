الولايات المتحدة تؤكد على متانة التحالف مع كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس فقط بين رئيسيْ البلدين، بل بين حكومتيْهما وبين شعبيْهما.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عندما سئل عن التغييرات المحتملة في الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس "يون صوك يول".وقال "ميلر" إنه لن يكون هناك أي نقصان في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدا أن التزام الولايات المتحدة بهذا التحالف لا يزال "قويا".وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية أظهرت "مرونتها الديمقراطية" على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وأن المرونة الديمقراطية كانت صعبة منذ عدة عقود، وأضاف أن الولايات المتحدة شهدت الشعب الكوري الجنوبي وهو يتبع سلميا عملية نص عليها الدستور.وأكد "ميلر" أن واشنطن مستعدة لمواصلة العمل مع الرئيس بالوكالة وحكومة كوريا الجنوبية بنفس الطريقة التي كانت الولايات المتحدة تتصرف بها وتتعاون مع الرئيس يون.