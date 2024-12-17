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الدولية

الولايات المتحدة تؤكد أن قوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر بشرية في روسيا

Write: 2024-12-17 10:21:45

الولايات المتحدة تؤكد أن قوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر بشرية في روسيا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن قوات كوريا الشمالية شاركت في قتال ضد أوكرانيا في منطقة "كورسك" الروسية، ويبدو أنها تكبدت خسائر بشرية هناك.
ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "باتريك رايدر" قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة تعتقد أن جنودا من كوريا الشمالية قد شاركوا في القتال الدائر في منطقة "كورسك"، وأن لديها مؤشرات تدل على مقتل بعضهم وإصابة آخرين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها السلطات الأمريكية أن قوات كوريا الشمالية شاركت في قتال وتكبدت خسائر بشرية في الحرب الروسية الأوكرانية.
ومع ذلك، قال المتحدث إنه ليس لديه تفاصيل عن عدد أولئك الضحايا.
وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



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