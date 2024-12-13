وزير المالية الكوري يطلب الثقة والتأييد من المجتمع الدولي

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قالت وزارة المالية والاستراتيجية في كوريا الجنوبية إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشيه سانغ موك" بعث برسائل اليوم إلى وزراء مالية دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية وشركات التصنيف الائتماني الدولية، يطلب فيها الثقة والتأييد للاقتصاد الكوري الجنوبي.وأكد تشيه في رسائله أن الاقتصاد الكوري سيظل قويا رغم الصعوبات السياسية الناجمة عن قضية عزل الرئيس "يون صوك يول".كما أوضح أن مشروع ميزانية العام القادم ومشروع تعديل نظام الضرائب تمت معالجتهما بشكل طبيعي، وأن الحكومة الكورية تخطط لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال تشغيل جهاز تشاوري مكون من وزارة المالية والبنك الكوري المركزي والسلطات المالية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة.كمت أوضح أن جميع الأطراف الاقتصادية المحلية تقوم بأعمالها كما هو معتاد دون أي تغيير.