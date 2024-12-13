سيول تغير موقفها بشأن إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تغيير موقفها بشأن إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية بواسطة بعض الجماعات المدنية، وذلك بعد أن وافق البرلمان على اقتراح عزل الرئيس "يون صوك يول".وأوضح وزير التوحيد "كيم يونغ هو" خلال جلسة عامة للجنة البرلمانية للدبلوماسية والتوحيد صباح أمس أن الوزارة تخطط لوضع أولوية للحفاظ على حياة وأمن الشعب فيما يتعلق بمسألة نشر المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية. وأضاف أنه طلب من الجماعات ذات الصلة اتخاذ قرارات دقيقة في هذا الشأن.وكانت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تقول إنها تتعامل مع مسألة نشر المنشورات مع مراعاة قرار المحكمة الدستورية المتمثل في ضمان حرية التعبير.كما أوضحت في تقرير العمل الذي تقدمت به إلى اللجنة البرلمانية في يوليو الماضي فيما يتعلق بمحاولة الأحزاب المعارضة لسن قانون يحظر توزيع المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية، أن تعديل القانون المتعلق بالمنشورات يتطلب مراجعة دقيقة بالنظر إلى قرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد على أن حرية التعبير تمثل أساسا للمبادئ الديمقراطية.