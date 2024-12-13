تغيير شكل صناديق البريد في كوريا لأول مرة منذ 40 عاما

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سيتغير شكل صناديق البريد في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 40 عاما، كما ستتوسع وظيفتها كأداة فعالة لجمع الأدوية المستعملة وإعادة تدوير الموارد.وأعلنت هيئة البريد التابعة لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس، أنها ستقدم نوعا جديدا من "صناديق البريد الصديقة للبيئة" ذات فتحتين، بحيث تكون إحداهما للبريد والأخرى للمواد المستردة مثل الأدوية المستعملة وكبسولات القهوة المستعملة، وذلك لتقليل احتمالية اختلاط الملوثات الناتجة عن العناصر المستردة بالبريد ولزيادة كفاءة التشغيل.بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع صندوق تسليم البريد لاستيعاب الطرود بعرض 27 سنتيمترا وطول 18 سنتيمترا وارتفاع 15 سنتيمترا، مما يسمح له باستيعاب المظاريف والطرود الصغيرة.ويمكن إرسال الطرود عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على سطح صندوق البريد أو من خلال قسم "التسجيل المسبق السهل" في تطبيق مكتب البريد أو عبر الإنترنت.وسيتم تركيب حوالي 90 صندوق بريد إلكتروني في جميع أنحاء مناطق كانغ نام وجونغ رو في سيول و22 مكتب بريد عاما في سيول بحلول نهاية هذا العام، وستتم زيادة عددها في المستقبل.