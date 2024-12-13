محافظة نارا اليابانية تخصص 250 مليون ين لتنظيم حفل للكي بوب

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خصصت محافظة نارا اليابانية ميزانية لمشروع استضافة حفل لموسيقى الكيبوب بمشاركة العديد من المطربين الكوريين المشاهير في العام القادم.وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء وهيئة الإذاعة اليابانية إن اتش كي إن برلمان محافظة نارا وافق أمس على خطة الميزانية التكميلية للمحافظة لعام 2024، والتي تتضمن ميزانية لحفل موسيقى الكيبوب بقيمة 250 مليون ين، أي ما يقرب من 2.3 مليار وون.وتخطط المحافظة لتنظيم الحفل في حديقة نارا يوم 18 أكتوبر من العام القادم احتفالا بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا واليابان، والذكرى الخامسة عشرة لتوقيع اتفاقية الصداقة بين محافظة نارا ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ الكورية الجنوبية. وتتوقع أن يحضر هذا الحدث حوالي 9000 شخص.وشدد حاكم محافظة نارا "ماكوتو ياماشيتا" على أهمية عقد هذا الحدث في مؤتمر صحفي بعد موافقة برلمان المحافظة، قائلا إن الحفل سيحدث تأثيرات اقتصادية بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين البلدين.