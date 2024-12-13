سيول تفرض عقوبات على جنرالات كوريين شماليين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

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فرضت الحكومة الكورية الجنوبية عقوبات مستقلة على الجنرالات الكوريين الشماليين "كيم يونغ بوك"، و"شين كُم تشول"، و"لي سونغ جين"، الذين أُرسلوا للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أنها فرضت عقوبات مستقلة على 11 فردا و15 مؤسسة متورطة في التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا الذي ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن، ومشتريات الأموال والمواد النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وجاءت هذه العقوبات المستقلة في أعقاب إعلان بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الصديقة، وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوربي، بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وتشمل أهداف العقوبات المستقلة "كيم يونغ بوك"، و"شين كُم تشول"، و"لي سونغ جين" ولي بونغ تشون"، الذين تم إرسالهم للمشاركة في حرب روسيا في أوكرانيا.