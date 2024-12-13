روجي من بلاك بينك وفرقة تويس يحتلان المركزين الثالث والرابع في بلبورد 200

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ظهر كل من الفنانة روجي من فرقة بلاك بينك، وفرقة تويس لأول مرة ضمن الخمسة الأوائل في قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للألبومات الرئيسية.واحتل الألبوم المنفرد الأول للفنانة روجي المرتبة الثالثة، بينما احتل ألبوم فرقة تويس المصغر الرابع عشر بعنوان "إستراتجية" المرتبة الرابعة على التوالي في القائمة الأمريكية لأول مرة.بهذا أصبحت روجي الفنانة الكورية المنفردة التي تسجل الأعلى على الإطلاق في القائمة.وكان أعلى رقم قياسي في هذا المجال هو المرتبة السابعة التي سجلتها فرقة تويس بالتعاون مع الفنانة "نايون" في شهر يونيو الماضي.وحققت الفنانة روجي بيع 102 ألف وحدة ألبوم خلال فترة عد القائمة.الجدير بالذكر أن أغنية "أبت" التي غنتها روجي بالتعاون مع نجم البوب "برونو مارس" حظت بشعبية كبيرة بحيث احتلت المرتبة الثامنة في قائمة بيلبورد الأمريكية "هوت 100"، والمرتبة الثانية في قائمة أكثر الأغاني تحميلا.أما أغنية "استراتيجي" لفرقة تويس فقد سجلت 88 آلاف نسخة للألبوم لتحتل المركز الرابع في قائمة بيلبورد الأمريكية.وأوضحت بيلبورد أن توايس سجلت 6 ألبومات متتالية في قائمة العشرة الأوائل في قائمة بيلبورد 200 مع احتلال أغنية "استراتيجية" المرتبة الرابعة.