عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية يتجاوز المليون

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تجاوز عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية خلال هذا العام مستوى مليون، لأول مرة على الإطلاق.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية، أمس الثلاثاء، بلغ عدد المقيمين الأجانب في البلاد، الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما، 1.561 مليون شخص، حتى شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 130 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وكان من بينهم 1.01 مليون تم توظيفهم، بزيادة قدرها 87 ألفا مقارنة بالعام السابق.وأشارت هيئة الإحصاءات الكورية إلى أن عدد العمال الأجانب ظل يتزايد بشكل مضطرد بسبب توسيع حصص تأشيرات العمل.ويعمل حوالي نصف عدد أولئك العمال الأجانب في صناعات التعدين والتصنيع، ويمثل العمال الصينيون أكبر مجموعة من بينهم من حيث الجنسية، بحوالي 341 ألفا.