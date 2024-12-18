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الدولية

الأمم المتحدة تعتمد قرارا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام العشرين

Write: 2024-12-18 10:46:37

الأمم المتحدة تعتمد قرارا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام العشرين

Photo : KBS News

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أمس الثلاثاء يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعت إلى بذل جهود لمعالجة هذه القضية.

وفي اجتماع للجمعية العامة عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، تم تمرير القرار بالإجماع دون تصويت، مما يجعله العشرين من نوعه على التوالي منذ عام 2005.

وجاء هذا القرار بعد حوالي شهر من اعتماد اللجنة الثالثة، التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، للقرار بالإجماع.

ويلقي القرار الضوء على الوضع الخطير لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية كما يدعو إلى اتخاذ تدابير لتحسينه.

وقد أعرب قرار هذا العام عن مخاوف بشأن إعلان كوريا الشمالية أنها لن تسعى إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، ودعاها إلى إلغاء القوانين ووقف الممارسات التي تقمع حرية الفكر والتعبير والدين.
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