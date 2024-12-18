موجة برد تضرب كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

شهدت بعض المناطق الداخلية في كوريا الجنوبية أقل درجات حرارة في هذا الموسم صباح اليوم الأربعاء وسط موجة برد على مستوى البلاد.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة انخفضت إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر في ممر "ديه كوال يونغ" في مقاطعة "كانغ وان"، و11.6 درجة تحت الصفر في"باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" حتى الساعة 7 صباحا، مع إصدار تحذيرات من موجة البرد في شمال كيونغ كي والمناطق الداخلية من كانغ وان.كما انخفضت درجات الحرارة في سيول إلى 5.6 درجة تحت الصفر، وهو أقل من السنوات السابقة، مع رياح قوية تزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.وسوف تستمر موجة البرد حتى صباح الغد الخميس، ومن المرجح أن تخف تدريجيا بدءا من بعد ظهر الغد.ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط ثلوج أو أمطار اليوم الأربعاء، مع إصدار تحذيرات من الثلوج الكثيفة في كل من "بو آن" و"جوتشانغ" في مقاطعة شمال جولا والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ما يصل إلى 15 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الجبلية في جيجو، وثلاثة إلى عشرة سنتيمترات في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة شمال جولا. ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الساحلية الشرقية ما يصل إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج في فترة بعد ظهر اليوم.