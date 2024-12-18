مسؤول أمريكي يقول إن القوات الكورية الشمالية تكبدت مئات الضحايا في كورسك

Photo : YONHAP News

قال مسؤول أمريكي إن مئات الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا قد قُتلوا أو أصيبوا في أثناء المعارك.ووفقا لوكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، قال المسؤول العسكري الأمريكي أمس الثلاثاء إن القوات الكورية الشمالية تكبدت مئات الضحايا في المعارك ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن القتلى من الجنود الكوريين الشماليين كانوا من الرتب الصغيرة والعليا.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت أول من أمس الاثنين إن لديها مؤشرات على أن قوات كورية شمالية شاركت في القتال ضد أوكرانيا وتكبدت بعض الخسائر.ووفقا للحكومة الأوكرانية والمدونين العسكريين الروس، فإن القتال بين القوات الكورية الشمالية والقوات الأوكرانية يتصاعد في منطقة كورسك، حيث بدأت أوكرانيا توغلا عبر الحدود في أغسطس الماضي وما زالت تسيطر على أجزاء من تلك المنطقة.