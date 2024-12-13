مجموعة المهام الخاصة رقم 707 جهزت ذخائر وأجهزة صعق خلال الأحكام العرفية

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كشفت بعض التقارير عن أن وحدة من القوات الخاصة جهزت حوالي ستة آلاف طلقة من الذخائر الحية والفارغة عندما أعلن الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم الثالث من هذا الشهر.وزعم النائب "صو يونغ كيو" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي هذا الادعاء أمس الثلاثاء، مستشهدا ببيانات قدمتها قيادة الحرب الخاصة بالجيش، حيث قال إن مجموعة المهام الخاصة رقم 707 جهزت خمسة آلاف و940 طلقة من الذخيرة، بما في ذلك ما يقرب من ألفي طلقة فارغة، عندما تم نشرها في البرلمان ليلة 3 ديسمبر، كما تبين أن الوحدة أخرجت 100 خرطوشة صاعق كهربائي.وقد أعيدت جميع الذخيرة إلى الوحدة بعد انتهاء الأحكام العرفية في الساعات الأولى من يوم 4 ديسمبر.وقال "باك آن سو"، الذي قاد قيادة الأحكام العرفية، في وقت سابق للجنة الدفاع البرلمانية، إن قائد الحرب الخاصة السابق بالجيش "كواك جونغ كيون" اقترح استخدام الصواعق الكهربائية والذخائر الفارغة عندما تم نشر قوات الأحكام العرفية في البرلمان.