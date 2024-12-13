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الدولية

واشنطن تؤكد متانة التحالف مع سيول

Write: 2024-12-18 15:22:45Update: 2024-12-18 15:26:01

واشنطن تؤكد متانة التحالف مع سيول

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال متينا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بات رايدر" في موجز صحفي أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول التأثيرات المحتملة لقضية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على التحالف بين البلدين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف "رايدر" أن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "بول لاكاميرا"  أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الكوري بالإنابة "هان دوك سو" يوم الأحد الماضي، حيث أكد عزم الولايات المحدة تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية، وتنفيذ المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين كما هو مخطط له.
 من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدت ندوة في سنغافوره لمواجهة أنشطة كوريا الشمالية البحرية غير القانونية، بما في ذلك استيراد النفط وتصدير خام الحديد عن طريق البحر، انتهاكا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.
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