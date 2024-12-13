الرئيس يون يتجاهل الاستدعاء للخضوع للتحقيقات

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رفض الرئيس الكوري "يون صوك يول" المثول للاستجواب في قضية فرض الأحكام العرفية، وتجاهل استدعاء من فريق التحقيقات المشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد.وأرسل فريق التحقيقات المشترك استدعاءً للرئيس "يون" للحضور إلى المجمع الحكومي في مدينة غواتشون بمقاطعة كيونغ كي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، لكن الرئيس "يون" لم يحضر.وقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد إن فريق التحقيقات المشترك يدرس إرسال استدعاء آخر للرئيس، والطريقة التي سيتم بها إرسال الاستدعاء.وكان فريق التحقيقات المشترك قد حاول يوم الاثنين الماضي تسليم طلب للرئيس"يون" للمثول للاستجواب، إلا أن تلك المحاولة انتهت بالفشل بعد أن رفض مكتب سكرتارية الرئيس ومكتب الحرس الرئاسي تسلم الطلب.وفي اليوم نفسه، قام الفريق بإرسال الطلب بالبريد إلى المكتب الرئاسي، ولكن لم يتم تسلمه أيضا.وتبين أن فريق التحقيقات يدرس إمكانية تقديم طلب للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون" إذا لم يستجب لطلبات الحضور دون أسباب مبررة.