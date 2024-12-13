سيول تستعد لاحتمال إجراء مفاوضات نووية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" إن الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات استباقية قبل انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة، استعدادا لاحتمال إجراء مفاوضات نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات للصحفيين الأجانب خلال جلسة حوار نظمتها وزارتا الخارجية والمالية في سيول اليوم الأربعاء، ملمحا بذلك إلى أن الحكومة ستتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال أن يبدأ الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" في إجراء حوار مع كوريا الشمالية بغض النظر عن الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية.وأشار الوزير "تشو" إلى أن "ترامب" عيّن "ريتشارد غرينيل" السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا سفيرا للمهام الخاصة، بما في ذلك المهام المتعلقة بكوريا الشمالية، موضحا أن هذا التعيين يدل على أن "ترامب" لا يزال يعطي أولوية للقضية النووية لكوريا الشمالية.وأكد وزير الخارجية أن سيول منفتحة على أي فرصة للتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية النووية.وشدد الوزير "تشو" أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لتطبيع الشؤون الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن واستعادة ثقة المجتمع الدولي، من خلال الحفاظ على السياسات الخارجية القائمة حاليا حتى في ظل النظام الرئاسي بالإنابة.