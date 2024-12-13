الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر الشمس بمناسبة ذكرى وفاة والده

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لقصر الشمس "كوم سو سان" بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة على وفاة والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم جونغ أون" زار قصر "كوم سو سان" حيث يرقد جثمانا جده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، ووالده "كيم جونغ إيل"، وقدم لهما إكليلا من الزهور.ورافق "كيم" في زيارته كبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم والحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم دوك هون"، وسكرتير الحزب "جو يونغ وان"، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى "تشو ريونغ هيه"، إلى جانب شقيقته "كيم يو جونغ" التي تشغل منصب نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال.وكان "كيم جونغ إيل" قد توفي يوم السابع عشر من ديسمبر من عام 2011 بسبب نوبة قلبية عن عمر يبلغ 69 عاما.