إصدار أمر قضائي باحتجاز الرئيس السابق لقيادة المخابرات الدفاعية

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أصدرت المحكمة أمرا بالاحتجاز الاحتياطي للرئيس السابق لقيادة المخابرات الدفاعية، المتهم بالتخطيط لعمليات الأحكام العرفية.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة الاحتجاز أمس الأربعاء بحق "نوه سانغ وان"، القائد السابق لقيادة المخابرات الدفاعية، الذي يواجه اتهامات بتنفيذ "مخطط التمرد".وأشارت المحكمة، التي أصدرت المذكرة، إلى احتمالية فرار المشتبه به أو إتلافه للأدلة.وكان من المقرر أن تبدأ جلسة استماع في المحكمة لمراجعة طلب إصدار مذكرة اعتقال "نوه" في الساعة الثالثة بعد الظهر، لكنها ألغيت بعد أن امتنع القائد السابق عن حضور الجلسة.ويشتبه في أن "نوه"، الذي شغل سابقا منصب رئيس قيادة المخابرات الدفاعية في عهد حكومة "باك كون هيه"، شارك في الاستعدادات للأحكام العرفية بصفته مدنيا، لدعم وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون".ويُعتبر "نوه" مقربا من "كيم"، ويُشتبه أيضا في أنه صاغ مرسوم الأحكام العرفية.