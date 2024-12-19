بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

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أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، قال البنك في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للإقراض إلى ما يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.ويأتي هذا القرار بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وتلا ذلك تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر.وبعد القرار الأخير، ضاقت الفجوة بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الكوري إلى 1.5 نقطة مئوية.ومن المتوقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين إضافيين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام القادم، بدلا من التخفيضات الأربعة التي توقعها في سبتمبر.وتشير التوقعات المحدثة إلى أن سعر الفائدة سيصل إلى 3.9% بحلول نهاية العام القادم