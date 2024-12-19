الرئيس المؤقت يعلن 11 منطقة متضررة من الثلوج كمناطق كوارث خاصة

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أعلن رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"، الذي يتولى منصب الرئيس المؤقت بعد عزل الرئيس "يون صوك يول"، 11 منطقة كمناطق كوارث خاصة، بعد التساقط الغزير للثلوج في أواخر الشهر الماضي.وتشمل هذه المناطق مدن "بيونغ تيك" و"يونغ إين" و"إي تشون" و"آن صونغ" و"هوا سونغ" و"يو جو" في مقاطعة "كيونغ كي"، وبلدة "يوم صونغ" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"؛ ومنطقتي "آن هيونغ" و"دو نا" في بلدة "هوانغ صونغ" في مقاطعة "كانغ وان"، ومناطق "صونغ هوان" و"إيب جانغ" في بلدة "تشو نان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقد تجاوز ارتفاع الثلوج 40 سنتيمترا في تلك المناطق خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر، مما تسبب في إلحاق أضرار بعدد كبير من المنشآت الزراعية.وتقرر هذا التصنيف بعد عملية تفتيش مشتركة أجرتها وزارة الداخلية خلال الفترة بين 9 و13 ديسمبر.وسوف تكون المناطق المتضررة مؤهلة للحصول على جزء من نفقات إعادة الإعمار من الدولة، وسيحصل سكانها على تعويضات مالية، بالإضافة إلى تأجيل الضرائب وتخفيض رسوم المرافق العامة.