تراجع العملة الكورية إلى مستوى 1450 وون للدولار لأول مرة منذ 15 عاما

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تدهورت قيمة عملة كوريا الجنوبية، وون، إلى أقل من مستوى ألف و450 وون مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، وهو أقل مستوى لها منذ 15 عاما.وبلغ سعر العملة المحلية عند افتتاح التعاملات اليوم 1453 وون مقابل الدولار الواحد، بانخفاض أكثر من 17 وون عن الجلسة السابقة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 15 عاما التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار أمام الوون مستوى 1450 وون.وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1440 وون يوم 4 ديسمبر، بعد المحاولة الفاشلة للرئيس "يون صوك يول" لفرض الأحكام العرفية، لكنه ظل أقل من 1450 وون حتى اليوم الخميس.وجاء هذا الانخفاض الحاد في قيمة الوون في أعقاب قرار تخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وعقد وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" اجتماعا اقتصاديا طارئا اليوم الخميس، حيث قال إن كوريا قد تشهد تقلبات متزايدة على المدى القصير، وسط الضعف الملحوظ للعملات العالمية الرئيسية.