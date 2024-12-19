تقارير تكشف عن تعبئة 1500 جندي و100 مركبة عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية

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أفادت بعض التقارير بأنه تم حشد حوالي 1500 جندي وحوالي 100 مركبة عسكرية عندما أعلن الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية في أوائل هذا الشهر.وقدم النائب "باك صونغ إيه"، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، هذا الادعاء اليوم الخميس، مستشهدا ببيانات قدمتها وزارة الدفاع.ووفقا للبيانات، تم نشر حوالي 1500 جندي في فترة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا يوم 3 ديسمبر، وكانوا يحملون أسلحة نارية، تشمل مسدسات ورشاشات وبنادق للقنص.وتشير التقديرات إلى أن قوات الأحكام العرفية كانت تحمل أكثر من 10 آلاف طلقة من الذخيرة الحية في ذلك الوقت، على الرغم من عدم تزويد الجنود الأفراد بها.وأظهرت البيانات أيضا أن قيادة الحرب الخاصة في الجيش وقيادة الدفاع عن العاصمة حشدت 107 مركبات عسكرية، بما في ذلك حوالي 40 حافلة لنقل القوات، و25 دراجة نارية عسكرية.وبالإضافة إلى ذلك، توجهت 12 طائرة هليكوبتر إلى مقر البرلمان حاملة أفراد مجموعة المهام الخاصة 707 خلال ليلة إعلان الأحكام العرفية.